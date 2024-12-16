«Здорово, что Лифинцев выступил на ЧМ». Рекордсмен мира Джордан Крукс — об участии россиян

Рекордсмен мира с Каймановых островов пловец Джордан Крукс поделился впечатлениями от выступления российских спортсменов на чемпионате мира — 2024 на короткой воде.

«Любая возможность выступить — это здорово. Ребята показали отличный результат. Не помню имя парня, который победил на 50‑метровке на спине. Лифинцев? Я поздравил его с прекрасным заплывом. Здорово, что он выступил в Будапеште», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.

22-летний Крукс — чемпион мира 2024 года на дистанции 50 м вольным стилем. В предварительном заплыве он установил мировой рекорд. первым в истории преодолев «полтинник» на короткой воде быстрее 20 секунд (19,90).