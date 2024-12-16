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«Надеюсь, этот турнир приблизит мир». Ноэ Понти — об участии российских пловцов в ЧМ

«Надеюсь, этот турнир приблизит мир». Ноэ Понти — об участии российских пловцов в ЧМ
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Швейцарский пловец, обладатель трёх золотых медалей чемпионата мира — 2024 Ноэ Понти поделился впечатлениями от выступления российских спортсменов на соревнованиях в Будапеште.

«Я большой почитатель таланта Андрея Минакова и других российских пловцов. Счастлив за них, рад их возвращению на международную арену. Приятно с ними соревноваться. Надеюсь, этот чемпионат хоть ненамного, но приблизит мир», — сказал Понти в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошёл в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований.

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