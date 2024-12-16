Главный тренер сборной России по плаванию: Лифинцев — супергерой

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

«Мне не хочется никого выделять, хотя Мирон — супергерой. У всех была невероятная мотивация, видно, что эмоции всех переполняют. В эстафетах вытаскивали до последнего. Радость невероятная. По‑моему, так круто никогда не было. Он внёс невероятный вклад, но каждая эстафета — это результат всех ребят. И тут настрой был железобетонный. Кирилл Пригода — молодец, хотя молодец — не то слово. Он герой, вытянул эстафету, а остальные поддержали. Мирон столько отстартовал, ему было тяжело — пока нет опыта проплывания каждого старта на международном турнире на высоком уровне, — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошёл в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований.