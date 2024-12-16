«Вернулись на международную арену и сделали красиво». Коротышкин — об участии России в ЧМ

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

«Мы стали свидетелями исторического события. Наши спортсмены вернулись на международную арену. При этом сделали это красиво. За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров. Главным героем чемпионата мира стал Мирон Лифинцев. Кирилл Пригода подошёл к чемпионату мира в отличной форме, Илья Бородин показал классный результат, вырвав победу [на 400 м комплексом]. Уверен, что присутствие Леона Маршана позволило бы показать ему ещё более быстрые секунды.

В эстафетах была продемонстрирована блестящая работа каждого участника и отличные результаты на каждом этапе, что обеспечило россыпь золотых наград. Был установлен даже рекорд мира. Помимо медалей, ребята сдвинули ещё юношеские рекорды мира и рекорд Европы. Мировое плавание очень сильно прогрессирует. И даже в постолимпийский сезон мы видим большое количество мировых рекордов», — приводит слова Коротышкина «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошёл в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. На турнире в Будапеште было установлено 30 мировых рекордов, один из которых принадлежит России (в мужской комбинированной эстафете 4x100 м).