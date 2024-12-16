Стали известны суммы призовых, заработанных пловцами в 2024 году. Маршан — на 5-м месте

Международная федерация плавания (World Aquatics) опубликовала рейтинг спортсменов, заработавших наибольшую сумму призовых в 2024 году.

Топ-10 пловцов с самыми высокими призовыми и бонусными выплатами в 2024 году:

Кейт Дугласс (США) — $ 343,0 тыс. Реган Смит (США) — $ 285,0 тыс. Ноэ Понти (Швейцария) — $ 277,0 тыс. Гретчен Уолш (США) — $ 275,0 тыс. Леон Маршан (Франция) — $ 174,0 тыс. Шивон Хоги (Гонконг) — $ 132,4 тыс. Саммер Макинтош (Канада) — $ 113,1 тыс. Тан Цяньтин (Китай) — $ 111,1 тыс. Питер Кетце (ЮАР) — $ 75,5 тыс. Клэр Керзан (США) — $ 75,0 тыс.

В 2024 году 319 пловцов заработали $ 7,1 млн на соревнованиях по водным видам спорта, что стало рекордом за всю 116-летнюю историю организации.