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Стали известны суммы призовых, заработанных пловцами в 2024 году. Маршан — на 5-м месте

Стали известны суммы призовых, заработанных пловцами в 2024 году. Маршан — на 5-м месте
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Международная федерация плавания (World Aquatics) опубликовала рейтинг спортсменов, заработавших наибольшую сумму призовых в 2024 году.

Топ-10 пловцов с самыми высокими призовыми и бонусными выплатами в 2024 году:

  1. Кейт Дугласс (США) — $ 343,0 тыс.
  2. Реган Смит (США) —  $ 285,0 тыс.
  3. Ноэ Понти (Швейцария) — $ 277,0 тыс.
  4. Гретчен Уолш (США) — $ 275,0 тыс.
  5. Леон Маршан (Франция) — $ 174,0 тыс.
  6. Шивон Хоги (Гонконг) — $ 132,4 тыс.
  7. Саммер Макинтош (Канада) — $ 113,1 тыс.
  8. Тан Цяньтин (Китай) — $ 111,1 тыс.
  9. Питер Кетце (ЮАР) —  $ 75,5 тыс.
  10. Клэр Керзан (США) — $ 75,0 тыс.

В 2024 году 319 пловцов заработали $ 7,1 млн на соревнованиях по водным видам спорта, что стало рекордом за всю 116-летнюю историю организации.

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