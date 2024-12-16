Американская пловчиха Гретчен Уопш: призовые деньги — это отличный стимул для тренировок

Двукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш высказалась о рекордной сумме призовых, выплаченных пловцам в 2024 году.

«Я очень рада, что World Aquatics (Международная федерация плавания. — Прим. «Чемпионата») помогает обществу, позволяя пловцам воплощать свои мечты… Нравится нам это или нет, но призовые деньги — это отличный стимул для того, чтобы люди тренировались больше. Спорт развивается. Я рада быть частью этого развития», — приводит слова спортсменки пресс-служба World Aquatics.

21-летняя Уолш в 2024 году заработала $ 275 тыс. на соревнованиях под эгидой федерации, заняв четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых пловцов. Она установила пять мировых рекордов в личных дисциплинах, также с её участием были установлены четыре рекорда в эстафетах на ЧМ-2024 на короткой воде, который прошёл с 10 по 15 декабря в Будапеште.

В 2024 году 319 пловцов заработали $ 7,1 млн на соревнованиях по водным видам спорта, что стало рекордом за всю 116-летнюю историю World Aquatics.