Винер заявила, что большинство российских гимнасток согласны получить нейтральный статус

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что большинство ведущих российских гимнасток согласились получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

«Большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Мы сообщили фамилии спортсменов, которые готовы получить нейтральный статус. Теперь подачей заявок будет заниматься руководство федерации.

Точных сроков не знаю, но говорят, что проверка занимает примерно три месяца. Фамилии пока объявить не могу», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Напомним, Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, но они не успели принять участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которые прошли с 26 июля по 11 августа.