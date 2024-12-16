«Нас отстраняют, а мы крепчаем». Татьяна Тарасова — о россиянах на ЧМ-2024 по плаванию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира — 2024 на короткой воде в Будапеште.

«Очень важно, что мы в плавании вернулись на международные соревнования. Наши ребята и девушки выступили просто потрясающе. Я с трудом представляю, как мог один наш 18-летний парень выиграть пять золотых медалей. Ого, какая у нас есть сила. Нас отстраняют, а мы только крепчаем. Я поздравляю всех спортсменов и тренеров. И благодарю их за такие великолепные результаты», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошёл в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований.