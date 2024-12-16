Министр иностранных дел Венгрии заявил, что ОКР был исключён из пакета санкций Евросоюза
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» в телеграм-канале.
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