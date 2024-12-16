Ольга Брусникина: наши синхронистки будут заявляться на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина сообщила, что российские синхронистки планируют заявиться в нейтральном статусе на чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Что касается синхронного плавания, мы обсудили этот вопрос с тренерами сборных. У нас в плане стоит, что наши спортсмены будут заявляться на чемпионат мира в нейтральном статусе. Этот процесс небыстрый, нужно выполнить ряд условий. Но он уже запущен, и мы начинаем готовиться. Разрабатываем вопросы допинг-тестирования, определяем календарь мероприятий, в которых спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», — приводит слова Брусникиной «РИА Новости Спорт».

Ранее World Aquatics обновила критерии допуска для российских и белорусских пловцов на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для них возможность участия в групповых дисциплинах в водных видах спорта.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года.