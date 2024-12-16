Владимир Путин: атмосфера Олимпиады в Париже была далеко от праздника и его ценностей

Президент России Владимир Путин заявил, что на Олимпийских и Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) отсутствовал принцип честной борьбы.

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады — так же, как и Олимпиады, надо признать это — была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

В понедельник, 16 декабря, Владимир Путин встретился с победителями и призёрами летних Паралимпийских игр — 2024 и вручил им государственные награды. Паралимпиада проходила с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены завоевали 64 медали.