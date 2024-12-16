Федерация гимнастики России сообщила, что готовит заявки на нейтральный статус

Федерация гимнастики России выпустила в своём телеграм-канале заявление касательно возможности участия отечественных спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе. По заверениям ФГР, её представители продолжают работать над этой инициативой.

Отмечается, что большинство спортсменов выразили готовность выступать в нейтральном статусе на мировой арене.

«Сейчас руководство федерации занимается подготовкой необходимых заявок в FIG. Этот процесс требует времени и усилий, однако главная задача ФГР — обеспечить условия для продолжения спортивной карьеры спортсменам, обладающим высоким уровнем мастерства и потенциалом для успешных выступлений на мировой арене», — говорится в заявлении организации.

Отметим, что ранее российских пловцов допустили до участия в международных стартах в нейтральном статусе. Сборная России выступила на чемпионате мира — 2024 на короткой воде и стала второй в медальном зачёте, пропустив вперёд только США.