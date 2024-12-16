«Газпром-Югра» завоевал Кубок лиги по футзалу, взяв реванш у «Ухты»

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» стал обладателем БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу сезона-2024/2025.

В решающем матче, который прошёл в Сургуте, подопечные Владимира Колесникова со счётом 7:4 обыграли «Ухту». Хет-трик на свой счёт в этой встрече записал Андрей Понкратов из Югорска.

«Мы очень рады, что завоевали третий титул подряд, что мы реваншировались за прошлый сезон, за Кубок лиги. Такого трофея в нашей коллекции ещё не было — сейчас он появился! Каждый человек, который был причастен к нашей команде — от игроков до тренерского медицинского штаба — сегодня все жаждали этого финала. Было такое ощущение, что мы перенастроены: без улыбок, без всего, но это в итоге с нами злую шутку не сыграло, опасения были напрасны. Спасибо вообще всей команде, что мы после 2:2 собрались и такой счёт сделали», — приводит слова Понкратова РФС.

Мини-футбол. Кубок лиги, финал:

«Газпром-Югра» — «Ухта» — 7:4.

Отметим, что ранее в матче за третье место «ИрАэро» победил «Норильский никель» со счётом 3:2.