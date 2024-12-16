Садулаев: конечно, топ UFC не потянет бой с олимпийским чемпионом по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев попытался сравнить уровень борьбы у олимпийских чемпионов и топовых представителей промоушена UFC.

«Разный уровень совершенно. Это разные виды спорта. Если в UFC тебе проходят в ноги, ты можешь лежать в партере полчаса. А у нас пять секунд полежишь на ковре – проиграешь. В борьбе любой бросок может решить твою судьбу. Чемпион UFC, конечно, не потянет с олимпийским чемпионом. Разные уровни. Олимпийскому чемпиону будет легче перейти в ММА – за два года поставить стойку и провести пять-шесть боёв», — приводит слова Садулаева «Советский спорт».

Отметим, что ранее Садулаев признавался, что получал предложения о переходе в UFC.