Двукратный олимпийский чемпион Садулаев назвал топ-5 своих любимых бойцов UFC

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, за какими бойцами больше всего следит в UFC.

– Какой у вас топ-5 бойцов UFC?

– Ислам [Махачев], Анкалаев, Двалишвили, Чимаев… За Мухаммада Мокаева болел – яркий чувак, но его почему-то убрали.

– Вам больше нравятся представители борцовского стиля?

– Не сказал бы. UFC – это шоу. Набирают популярность яркие бойцы. Шара Буллет сейчас на слуху, так он показывает зрелищные схватки. Публике нужна кровь, давайте будем откровенны. Раньше её давали гладиаторские бои, а теперь их вывели на более коммерческий и современный уровень. Каждый раз люди ждут, что кто-то из бойцов выкинет что-то яркое, — приводит слова Садулаева «Советский спорт».

Отметим, что ранее Садулаев признавался, что получал предложения о переходе в UFC. «Поживём — увидим», — в частности, сказал об этом россиянин.