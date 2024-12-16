Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Двукратный олимпийский чемпион Садулаев назвал топ-5 своих любимых бойцов UFC

Двукратный олимпийский чемпион Садулаев назвал топ-5 своих любимых бойцов UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, за какими бойцами больше всего следит в UFC.

– Какой у вас топ-5 бойцов UFC?
– Ислам [Махачев], Анкалаев, Двалишвили, Чимаев… За Мухаммада Мокаева болел – яркий чувак, но его почему-то убрали.

– Вам больше нравятся представители борцовского стиля?
– Не сказал бы. UFC – это шоу. Набирают популярность яркие бойцы. Шара Буллет сейчас на слуху, так он показывает зрелищные схватки. Публике нужна кровь, давайте будем откровенны. Раньше её давали гладиаторские бои, а теперь их вывели на более коммерческий и современный уровень. Каждый раз люди ждут, что кто-то из бойцов выкинет что-то яркое, — приводит слова Садулаева «Советский спорт».

Отметим, что ранее Садулаев признавался, что получал предложения о переходе в UFC. «Поживём — увидим», — в частности, сказал об этом россиянин.

Материалы по теме
Пойдёт ли Русский танк на третью Олимпиаду? Судьбоносное решение Абдулрашида Садулаева
Пойдёт ли Русский танк на третью Олимпиаду? Судьбоносное решение Абдулрашида Садулаева
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android