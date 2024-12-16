Двукратный олимпийский чемпион Садулаев высказался о противостоянии Бивола с Бетербиевым

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев поделился мнением касательно прошедшего боя и боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере. Поединок-реванш должен состояться 22 февраля.

– Всё-таки встреча Бивола и Бетербиева – бой года. Тем более человек почти в 40 лет выступает на таком уровне.

– Смотрели этот бой?

– Да, в прямом эфире. Полностью согласен с судьями. На мой взгляд, оценили всё объективно, Артур был лучше.

– У кого больше шансов в матче-реванше?

– Разные сценарии возможны. Порой чемпион расслабляется, а проигравший – наоборот, ещё сильнее мотивирован. Тем более Бивол моложе. В любом случае интересное нас ждёт противостояние. Но, думаю, реванш организуют скорее не потому, что они этого хотят, а просто потому, что можно заработать деньги. Ну, будем откровенны. На такой реванш я бы тоже согласился! — приводит слова Садулаева «Советский спорт».