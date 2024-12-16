Владимир Путин поздравил российских пловцов с золотом чемпионата мира — 2024 в эстафете

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой в эстафете 4x100 м комплексом на чемпионате мира – 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68, тем самым установив новый мировой рекорд.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович!

Сердечно поздравляю вас с триумфом. В напряжённой борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества – сплочённость, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд. И, конечно, пополнили копилку нашей сборной ещё одной золотой медалью. Так держать! Желаю вам ярких спортивных достижений и всего самого доброго», — приводит слова Путина сайт Кремля.