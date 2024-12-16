Ронни О'Салливан и актриса Лейла Руасс расстались после 13 лет отношений

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан расстался с актрисой Лейлой Руасс. Об этом женщина сообщила в социальных сетях.

«Расставания могут опустошить вас до самой сути. Я пережила свои, используя боль как топливо для обретения контроля, потому что, несмотря ни на что, мы теряем частичку себя в отношениях. Это нормально, не терзайте себя.

Я пережила разные эмоции… Обиду, боль, гнев… Он может продолжаться и продолжаться, и, как только вы оказываетесь в этой чёрной дыре… Очень трудно вытащить себя обратно.

Каждый, кто переживает разрыв… Хочу сказать вам, что вы выйдете из него другим. Я прошла через это и чувствую себя намного лучше, сильнее и сексуальнее. Жизнь забавно подбрасывает сюжетные повороты то там, то здесь», — в частности, написала Руасс в социальных сетях.

Впервые об отношениях О'Салливана и Руасс стало известно в 2011 году. В 2022-м они ненадолго расставались, но возобновили роман. О разрыве пары британские СМИ начали писать ещё в начале 2024 года, однако официальных подтверждений этому не было.