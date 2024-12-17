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Абдулрашид Садулаев оценил свои шансы в поединке с Джоном Джонсом

Абдулрашид Садулаев оценил свои шансы в поединке с Джоном Джонсом
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал о своём отношении к чемпиону UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцу Джону Джонсу.

– Какие у вас шансы в гипотетическом бою с Джоном Джонсом?
– 100-процентные (смеётся).

– Амбициозно.
– Я никогда не видел себя в боях. Болею за наших ребят. Джон Джонс – легенда. Ни одного поражения в карьере. Столько лет держаться на таком уровне. Несмотря на допинговый скандал, вернулся и выиграл у Кормье. А это призёр Олимпийских игр, но он по борьбе с Джонсом не тянул. Потому что это другой уровень. Он — легенда ММА, — приводит слова Садулаева «Советский спорт».

Отметим, что ранее Садулаев признавался, что получал предложения о переходе в UFC. «Поживём — увидим», — в частности, сказал об этом россиянин.

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