Многократный чемпион России Образцов дисквалифицирован на три года за допинг

Многократный чемпион России в спринтерских дисциплинах Игорь Образцов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Образцов сдал положительную допинг-пробу 17 июня 2023 года. Все результаты Игоря с этого момента были аннулированы.

Игорь был признан виновным в нарушении п. 4.1 («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или метода») Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация Образцова отсчитывается от 29 мая 2024 года и будет действовать до 6 июля 2026 года с учётом отбытого срока временного отстранения с 7 июля 2023 года по 29 мая 2024 года.

В 2022 году Образцов выиграл зимний чемпионат России на дистанции 60 м, а также стал третьим в забеге на 100 м на летнем первенстве в Чебоксарах. Кроме того, тогда же, в 2022 году Игорь вместе с Ярославом Ткаличем стал победителем командного чемпионата России в беге на 100 м. Отметим, что в 2019 году его уже дисквалифицировали в связи с обнаружением запрещённой субстанции в допинг-пробе.

Личный рекорд Образцова на 100-метровке – 10,22 (показан в 2022 году), на 200 м – 21,72 (в 2018-м).