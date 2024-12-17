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Уроженка России Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии

Уроженка России Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии
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Уроженка России Дарья Варфоломеев, обладательница золотой медали в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже 2024 года, была признана спортсменкой года в Германии в 2024 году, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

В голосовании, проведённом среди спортсменов и журналистов, 18-летняя Варфоломеев с минимальным перевесом опередила обладательницу золотой медали в толкании ядра Йемиси Огунлейе.

В возрасте 12 лет Варфоломеев покинула Россию и переехала в Германию, откуда родом её дедушка.

Отметим, Варфоломеев на ОИ-2024 в Париже принесла первую золотую медаль в художественной гимнастике для Германии в этом виде спорта. ФРГ выигрывала золото в художественной гимнастике в 1984 году.

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