В Москве пройдёт финал «Russian Judo Tour»

Финал международного турнира «Russian Judo Tour» состоится 21 и 22 декабря на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В ходе финала будут разыграны 14 комплектов наград: по семь у мужчин и столько же у женщин. Также у соревнований рекордный призовой фонд в 11,2 млн рублей. 400 тыс – победителю, 200 тыс – за серебро, 100 тыс – обладателю бронзы.

В Москве на татами выйдут сильнейшие дзюдоисты России и более 90 иностранных спортсменов из 19 стран. Право участвовать в декабрьском финале получили победители и призёры этапов профессиональной серии RJT в Хабаровске и Челябинске, медалисты недавних чемпионата и Кубка России, а также участники Олимпийских игр, Игр БРИКС, чемпионатов Европы и мира, лидеры рейтинга женской серии «Российский тур дзюдо» среди юниорок до 23 лет. Зрители смогут увидеть в деле титулованных атлетов, в активе которых есть медали Евро, чемпионата мира и ключевых стартов России: Валерия Ендовицкого, Алана Хубецова, Кристину Дудину и Сабину Гилязову, Яго Абуладзе, Марию Иванову.

Торжественное открытие состязаний пройдёт в субботу, 21 декабря, в 15:30. В этот же день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины – до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В воскресенье, 22 декабря, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у атлетов, а также до 48, 52 и 57 кг – у спортсменок.

В первый день предварительные встречи будут начинаться в 9:30, а во второй – в 10:00. Поединки за «золото» запланированы на 16:00 и 16:30 соответственно.