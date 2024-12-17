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Глава Федерации водных видов спорта России: мы точно поедем в Сингапур на ЧМ-2025

Глава Федерации водных видов спорта России: мы точно поедем в Сингапур на ЧМ-2025
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Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне точно примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта в 2025 году.

«Мы приедем в Сингапур. Уже точно — мы будем в Сингапуре. До последнего момента у нас было разграничение, что лично можно, а командами нельзя. Теперь мы приоткрываем эту дверь и говорим, что мы выступаем и в личных зачётах, и командных. В каждом виде водных видов спорта. Ещё будут соревнования, я уверен, по трём остальным федерациям: синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа.

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