«Хочется выступить, а как сложится — увидим». Климент Колесников — об участии в ЧМ-2025

Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников подвёл итоги чемпионата мира — 2024 на короткой воде и рассказал о перспективах своего участия в мировом первенстве по водным видам спорта, которое пройдёт в Сингапуре в 2025 году.

— Если не брать в учёт выступление наших ребят, назову топ тех дистанций, которые мне очень понравились. 50 м кроль — 19,90 в полуфинале от Джордана Крукса, представляющего Каймановы острова. Второе — 200 м кролем и рекорд мира от американца Люка Хобсона, он проплыл 1.38,61. Третье — венгр Хуберт Кош на 200 м на спине, остановился в 0,02 секунды от рекорда мира. Это очень и очень крутой результат. В женском плавании буквально на каждой дистанции есть какой результат отметить: Гретчен Уолш, Реган Смит, Саммер Макинтош и Кейт Дугласс с рекордом мира на 200 м комплексом.

— Собираетесь выступить на чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре?

— Для меня пока ничего не поменялось. Хотелось бы туда поехать и выступить, а как оно сложится — увидим. А что ребята показали сейчас такие высокие результаты — это очень сильно подталкивает и мотивирует плавательное российское сообщество, — приводит слова Климент Колесникова «Матч ТВ».

Отметим, что Колесников пока не получал нейтральный статус. Ранее он заявлял, что планирует участвовать в соревнованиях в Сингапуре.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде прошёл в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа.