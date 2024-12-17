«Чемпионат» подарил новогодние подарки детям

Сотрудники спортивного портала «Чемпионат» и медиахолдинга Rambler&Co поздравили с наступающим Новым годом детей из псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который находится в Печорском районе.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Дарить на Новый год подарки детям – это наша традиция. Мы верим, что каждый ребёнок заслуживает счастья и заботы. Наша акция — это не просто подарки, это возможность подарить радость и надежду тем, кто в этом особенно нуждается».

Антон Стременовский, директор турнира «Игра твоей мечты»: «Конечно, как и для каждого ребёнка, Новый год это особенный праздник. Праздник, когда сбываются его маленькие мечты. А здесь как раз и был тот самый случай, когда загаданное желание ребёнка сбылось и он в этот момент излучал счастье и спешил как можно быстрее воспользоваться своим подарком».

«Чемпионат» искренне благодарит всех, кто принял участие в благотворительной акции. С вашей помощью удалось собрать подарки абсолютно для каждого ребёнка из интерната. Вы подарили детям не только новогодние сюрпризы, но и тепло, заботу и радость. Портал продолжит свою работу в направлении социальной ответственности и планирует организовать новые акции, направленные на поддержку детей.

Мы уверены, что вместе мы можем сделать этот мир лучше!