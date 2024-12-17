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«Лифинцев — это наша свежая кровь». Андрей Минаков — об итогах ЧМ-2024 на короткой воде

«Лифинцев — это наша свежая кровь». Андрей Минаков — об итогах ЧМ-2024 на короткой воде
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Российский пловец Андрей Минаков подвёл итоги чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который прошёл с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

— Вы собой довольны? Личных медалей нет, но есть рекорд мира в эстафете.
— Это очень хороший вопрос. По большому счёту да, потому что рекорд мира в эстафете и свой этап проплыл достойно. Также был очень интересный опыт на 200 м баттерфляем. Хотелось проплыть сотню побыстрее, но в целом собой доволен.

— Эстафеты добавили куража?
— Эстафеты всегда были чем‑то особенным для меня, это сильные эмоции. Жаль, что не удалось ничего добиться в 4x100 м вольным стилем, но уверен, что всё впереди.

— Вы с Ильёй Бородиным хорошо общаетесь. Расскажите об эмоциях от его победы.
— Нет в сборной человека достойнее титула чемпиона мира, чем он. Знаю, сколько он работает. И когда перед ним встаёт выбор, он всегда выбирает спорт и дисциплину. Ну а Мирон — это наша свежая кровь, новая звёздочка. Рад, что его не сломал этот натиск первого международного старта, — приводит слова Минакова «Матч ТВ».

22-летний Минаков — трёхкратный чемпион мира в эстафетах в плавании на короткой воде, трёхкратный призёр ЧМ на длинной воде.

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