Бородин: Маршан мне пока не отвечает. У человека 1,5 млн подписчиков прибавилось за ОИ

Чемпион мира 2024 года в плавании на короткой воде (400 м комплексом) россиянин Илья Бородин признался, что ему не хватало на ЧМ в Будапеште четырёхкратного олимпийского чемпиона 2024 года (в том числе на дистанции 400 м комплексом) француза Леона Маршана.

«Думаю, что не легко (смеётся), но очень хотелось, чтобы он выступил. Я даже немного расстроился, что он решил отказаться от турнира. Я его давно не видел, результаты он показывает просто невероятные. Хотелось попытаться навязать конкуренцию, не отставать от него. И, может, когда‑нибудь получится его перегнать.

Парни, ставшие вторыми и третьими, поздравляли, мы хорошо общаемся. Были очень рады видеть. Леон мне пока не отвечает. У человека 1,5 млн подписчиков прибавилось за Олимпиаду. Думаю, ему не до меня», — приводит слова Бородина «Матч ТВ».