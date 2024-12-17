Национальная ассоциация трейла сообщила о возобновлении своей работы

Президент Национальной ассоциации трейла (НАТ) Алексей Богачёв сообщил о перезагрузке и возобновлении работы организации. Он рассказал, что в планах у НАТ не только объединение профессионалов в области организации забегов, но и активное взаимодействие с участниками, создание возможностей для развития и обмена опытом, повышение качества стартов.

«Трейл — это не просто спорт, это целая культура, мировоззрение, братство, объединяющее людей со всех уголков страны и мира. Мне важно развивать трейл, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей могли насладиться красотой природы, открывать новые места в России, вовлечь в наш любимый спорт десятки и сотни тысяч людей, которые смогут не только открыть новые места, но и проверить свою выносливость и найти новых друзей. Я уверен, что наша ассоциация станет настоящим домом для всех любителей трейла», — сказал Богачёв.

Ассоциация также поделилась планами на ближайшие годы. В 2028-м там рассчитывают увеличить число участников минимум до 100 тыс. человек, что почти в два раза больше показателей 2023 года. Также планируется создание единой коммуникационной платформы для всех организаторов, материальной базы, которой будут пользоваться все члены НАТ. А с помощью специализированного СМИ — рассказывать о трейле россиянам, делая этот вид спорта популярным.

Национальная ассоциация трейла (НАТ) — некоммерческая структура, которая была создана в 2017 году для развития российского рынка организации беговых и трейловых мероприятий, представления и защиты интересов российской отрасли цикличных видов спорта, распространения актуальных знаний и формирования единых стандартов для ведения бизнеса.