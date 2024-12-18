Арман Дюплантис признан спортсменом 2024 года по версии BBC

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис был признан лучшим спортсменом года на церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year.
В борьбе за это звание также были представлены:
- Симона Байлз (США, спортивная гимнастика);
- Кейтлин Кларк (США, баскетбол);
- Леон Маршан (Франция, плавание);
- Кэтрин Дебрунн (Швейцария, паралимпийский спорт);
- Сифан Хассан (Нидерланды, лёгкая атлетика)
«Для меня большая честь выиграть эту награду. Мне очень жаль, что я не смог быть церемонии. Вернулся в Штаты, где готовлюсь к предстоящему сезону. Эта награда действительно очень много значит для меня», — приводит слова Дюплантиса BBC.
Отметим, что в прошлом году лучшим спортсменом по версии BBC стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
На Олимпиаде-2024 Дюплантис уверенно завоевал второе в карьере золото Игр, взяв высоту в 6,00 м. После этого швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 м (новый мировой рекорд).