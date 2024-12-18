ФИДЕ опубликовала обновлённую таблицу зачёта FIDE Circuit

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана лидирует в рейтинге FIDE Circuit. В текущем рейтинге он набрал 130,42 балла. Второе место занимает Арджун Эригайси из Индии. В его активе 124,40 очка. Тройку лидеров замкнул Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (108,49).

Лучший шахматист по итогам этого рейтинга в следующем году получит возможность сыграть на турнире претендентов. Всё решится на чемпионате мира по рапиду и блицу. Каждый игрок должен выступить как минимум в пяти соответствующих требованиям турнирах, включая минимум четыре со стандартным контролем времени. Итоговый результат рассчитывается как сумма семи наивысших результатов игрока.

Шахматы. Рейтинг FIDE Circuit: