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ФИДЕ опубликовала обновлённую таблицу зачёта FIDE Circuit

ФИДЕ опубликовала обновлённую таблицу зачёта FIDE Circuit
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Американский гроссмейстер Фабиано Каруана лидирует в рейтинге FIDE Circuit. В текущем рейтинге он набрал 130,42 балла. Второе место занимает Арджун Эригайси из Индии. В его активе 124,40 очка. Тройку лидеров замкнул Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (108,49).

Лучший шахматист по итогам этого рейтинга в следующем году получит возможность сыграть на турнире претендентов. Всё решится на чемпионате мира по рапиду и блицу. Каждый игрок должен выступить как минимум в пяти соответствующих требованиям турнирах, включая минимум четыре со стандартным контролем времени. Итоговый результат рассчитывается как сумма семи наивысших результатов игрока.

Шахматы. Рейтинг FIDE Circuit:

  1. Фабиано Каруана (США) — 130,42 балла.
  2. Арджун Эригайси (Индия) — 124,40.
  3. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 108,49.
  4. Алиреза Фируджа (Франция) — 88,16.
  5. Гукеш Доммараджу (Индия) — 84,13.
  6. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 66,76.
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