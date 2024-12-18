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«Синергия» проведёт ежегодный форум «КорпСпорт-2024» 23 декабря

«Синергия» проведёт ежегодный форум «КорпСпорт-2024» 23 декабря
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23 декабря в Кластере «Ломоносов» состоится форум, посвящённый корпоративному спорту — «КорпСпорт-2024». Мероприятие пройдёт уже во второй раз: в прошлом году его посетили более 300 участников деловой программы, а прямую трансляцию посмотрели свыше 10 тыс. человек.

Форум организован Ассоциацией развития корпоративного спорта и Школой Бизнеса «Синергия» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни». Цель мероприятия — мотивировать население заниматься спортом, улучшая тем самым здоровье сотрудников и повышая эффективность бизнеса через укрепление командного духа.

На форуме эксперты обсудят новые форматы корпоративных спортивных проектов и методы оценки их эффективности. Участники смогут узнать, как корпоративный спорт влияет на имидж компании и какие требования предъявляют соискатели. Также будут даны практические рекомендации по разработке программ нематериальной мотивации с элементами геймификации.

Кроме того, участники форума узнают, кто станет лидером в области развития корпоративного спорта в 2024 году на III Национальной премии Ассоциации развития корпоративного спорта.

Среди спикеров мероприятия — президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые Резервы» Илья Галаев, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, руководитель программ по развитию корпоративного спорта ПАО «Газпром нефть» Виталий Прощалыгин, директор по персоналу и социальной политике «ФосАгро» Дмитрий Бородич и другие представители органов власти, а также руководители крупнейших российских компаний.

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