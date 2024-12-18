Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм»

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев выступит в роли комментатора анимационных хоккейных матчей, которые зрителю предстоит увидеть в эпизодах нового мультсериала «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатра Okko.

Проект создаётся при поддержке Континентальной хоккейной лиги, а также при участии бренда грузовиков «Валдай» от Группы компаний «Современные транспортные технологии». Премьера мультсериала по мотивам серии знаменитых спортивных мультфильмов режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге») состоится в конце декабря в онлайн-кинотеатре Okkо. Партнёрами мультсериала также выступят Министерство спорта Российской Федерации и портал «Чемпионат».

«Я уже давно мечтал попробовать себя в озвучивании спортивного мультсериала и очень рад, что мой дебют состоялся именно в этом проекте. У нас большая страна, прекрасные дети, и мы можем помочь им увлечься спортом с помощью таких проектов. Кто-то из них обязательно заинтересуется и станет профессионалом, кто-то выйдет играть во двор на хоккейную «коробку», а кто-то будет просто болельщиком. Важно, чтобы мы вместе создавали для наших детей все необходимые условия, и мне кажется, что у нас с «Союзмультфильмом» это точно получится!» — сказал Дмитрий Губерниев.