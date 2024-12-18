Призёр Олимпиады объяснил, почему Чикунова не показала свой максимум на ЧМ в Будапеште

Призёр Олимпиады-2020 российский пловец Александр Красных объяснил, почему Евгения Чикунова не показала свой максимум на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«Для обывателя выступление Жени может быть из ряда вон выходящим. Но если разобраться, то Чикунова мировые рекорды ставила по длинной воде. Длинная вода и короткая вода – разные моменты, многие пловцы даже говорят, что это два разных вида спорта. Сокрушаться не стоит, Женя молодец в любом случае. Но вот так. Ей было тяжело. У неё очень хорошая скорость по гладкой воде. Четвертак не позволяет Жене выйти на её максимальную скорость. Как только она начинает разгоняться, ловит драйв от своей скорости, тут же поворот, выход. Лучшие качества проявить трудно.

Болезнь может сыграть в разную сторону. Иногда всплеск организму может даже помочь, например, набрать лучшую форму. За счёт того, что мышцы отдыхали, например. И всё же гораздо чаще, конечно, болезнь работает в негатив. Особенно когда речь идёт о функциональной подготовке. Насколько я слышал, у Чикуновой была сильная температура, она съедает функциональную подготовку, которая и играет важнейшую роль на средних дистанциях. Плюс ко всему у неё была сильнейшая соперница. Кейт Дугласс очень хороша. Надеюсь, что с тренером грамотно проработают тактику и мы увидим в том числе и новый мировой от Жени. Это ей под силу», — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.