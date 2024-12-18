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Призёр ОИ-2020 Красных — о Лифинцеве: как он работает в касание — это фантастика

Призёр ОИ-2020 Красных — о Лифинцеве: как он работает в касание — это фантастика
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Призёр Олимпиады-2020 российский пловец Александр Красных высказался об успехах Мирона Лифинцева и Кирилла Пригоды на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«Про Мирона Лифинцева сейчас будут говорить, вероятно, все и везде. Пять золотых из шести, которые завоевала страна – это безумно сильный результат. Но если выделять что-то конкретное, то я бы обратил внимание на то, как он работает в касание. Это фантастика какая-то, всё отработано от и до. В плавании не должно быть просадок нигде, ни в технических моментах на выходах и в касании, ни в скорости по дистанции.

Порадовали максимальная уверенность и эстафетная эффективность Кирилла Пригоды. Восхищался тем, насколько серьёзным он выходил на старт, понимая, что он хочет. Уверен, что именно такой настрой помог нашим эстафетным командам, в которых участвовал Пригода. Особенно это важно было для молодых ребят – видеть рядом с собой опытного бойца, который светится от уверенности, дорогого стоит. Всегда нужен такой человек в сборной», — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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