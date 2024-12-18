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Призёр ОИ-2020 Красных: пропуск Олимпиады — личная утрата для Чикуновой. Упустила момент

Призёр ОИ-2020 Красных: пропуск Олимпиады — личная утрата для Чикуновой. Упустила момент
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Призёр Олимпиады-2020 российский пловец Александр Красных высказался о пропуске Олимпийских игр Евгенией Чикуновой.

– На чьей совести останется пропуск Олимпиады Чикуновой? Или это было её личное решение?
– Как по мне – её личная утрата. Я не знаю, чьё это было решение, не знаю, что двигало людьми, которые приняли это решение. Но для неё как для спортсменки пропуск этой Олимпиады может остаться серьёзной личной утратой. Она упустила время, момент, который, возможно, уже никогда не повторится. С Женей мы не пересекались, не общались, ничего конкретного сказать по её мотивации не могу, но ещё во время Игр в Париже понимал, насколько её не хватает на Олимпиаде. И ей не хватает Олимпиады.

Нынешняя повестка – она временная. А олимпийское золото – оно на века. То же самое я говорил про Абдурашида Садулаева, нашего борца. Видел, как в различных пабликах писали про него гадости после того, как он заявил о желании получить нейтральный статус. Но как только бы он выиграл – отношение было бы совсем другое. А то, что он вернулся бы из Парижа с медалью – это факт, скорее всего, вернулся бы с золотом. Как и Женя. Есть ведь уже у нас целая плеяда спортсменов 1984 года, которые не поехали на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Уже никто не вспомнит конкретные причины, как всё объяснялось. Но их оставили без главного старта в жизни. Интересно узнать их мнение касательно текущей ситуации, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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