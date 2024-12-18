Экс-россиянка Кирпичникова номинирована на премию лучшей пловчихи Европы в 2024 году

Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова номинирована на премию лучшей спортсменки 2024 года в Европе. На Олимпийских играх — 2024 в Париже она завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем.

Другими номинантами на премию являются Анастасия Горбенко (Израиль), Изабель Гозе (Германия), Сара Шёстрём (Швеция) и Тес Схаутен (Нидерланды).

За звание лучшего спортсмена Европы у мужчин поборются Леон Маршан (Франция), Даниэль Виффен (Ирландия), Давид Попович (Румыния), Томас Чеккон (Италия) и Криштоф Милак (Венгрия). Победители будут объявлены 1 января.