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«Юля — украшение нашего плавания». Призёр Олимпиады в Токио Красных — о Ефимовой

«Юля — украшение нашего плавания». Призёр Олимпиады в Токио Красных — о Ефимовой
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Призёр Олимпиады — 2020 российский пловец Александр Красных высказался о результатах и мотивации Юлии Ефимовой в спорте.

– Стоит вспомнить и Юлию Ефимову. С одной стороны, здорово, что она до сих пор выступает, но с другой, видимо, стоит признать, что чудес от неё мы, скорее, не ждём. Согласны?
– Добавить тут и нечего, всё так. Юля – это украшение нашего плавания. Одно её присутствие на соревнованиях сразу вызывает интерес среди болельщиков, причём как наших, так и зарубежных. За столько лет на мировой арене она успела влюбить в себя сотни, если не тысячи фанатов плавания по всему миру. Мне было приятно смотреть на заплывы в её исполнении.

– В чём заключается её мотивация? Казалось бы, всё говорит о том, что наступило время искать что-то другое…
– Я закончил практически сразу после Олимпийских игр в 26 лет. Так что мне трудно понять, за счёт чего можно так долго держаться и ради чего. Это где-то за гранью моего восприятия действительности.

– При этом Ефимова не собирается пока уходить, хотя результаты уже явно не соответствуют её статусу. Она мыслит иначе?
– Получается, что так. У неё иная мотивация, вероятно, ей нравится сам процесс. Нравится плавать, нравится соревноваться. Очевидно, она этим живёт, всё-таки выступает на высшем уровне с 2007 года. Уже 17 лет! По сути, бо́льшую часть жизни, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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