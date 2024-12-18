«Почему вы поменяли позицию?» Призёр ОИ — критикам пловцов, получивших нейтральный статус

Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных высказался о критиках российских пловцов, получивших нейтральный статус для выступления на чемпионате мира — 2024 на короткой воде.

— Правильно сделали, что поехали. Странно, что не ездили раньше, если допускали. Ребята сделали очень многое для всего российского спорта. Приехали на соревнования и показали, чего лишилась мировая общественность, закрывая российских спортсменов от мира. Бывают команды, которые выказывают недовольство по поводу участия россиян на международных стартах. Но давайте мы сложим все их медали и сравним с результатом нашей сборной. Что весомее? От чего мировое плавание выигрывает больше?

– Критики из числа россиян, что были недовольны участием россиян на Олимпиаде в Париже, также остались теперь не у дел?

– Видел комментарии некоторых людей, которые критиковали наших ребят, узнав про их желание получить нейтральный статус. Сначала была одна позиция. А потом эта позиция резко поменялась. Как раз по ходу этого чемпионата мира. Сразу же вопрос, что поменялось? Почему вы поменяли свою позицию, которую повсеместно высказывали? Все говорят, что думают, просто кто-то отвечает за свои слова, а кто-то, видимо, не совсем, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.