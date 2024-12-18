«Золотых медалей могло быть и больше». Призёр Олимпиады оценил итоги ЧМ-2024 по плаванию

Призёр Олимпийских игр Александр Красных оценил выступление российских пловцов на чемпионате мира — 2024 на короткой воде. Напомним, сборная России завершила турнир с шестью золотыми медалями.

«Безусловный успех. Конечно, золотых медалей в принципе могло быть и больше. Намного больше. Но это спорт – получилось так, как получилось. Были очень обидные промахи в касание, непонятный был для меня состав кролевой эстафеты 4х50. Но что имеем – то имеем.

Наши ребята были два с лишним года без стартов. Это само по себе проблема. Второй нюанс, сборная приехала в Будапешт через две недели после чемпионата России, на который шла своя подготовка. То есть каким-то образом нужно было додержать эту форму, чтобы хотя бы показать такие же результаты. Но на деле мы увидели, что почти вся сборная серьёзно улучшила свои результаты с чемпионата России», — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.