Призёр Олимпиады Красных: Рылова и Колесникова мы ещё увидим — крест ставить на них рано

Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных считает, что Евгений Рылов и Климент Колесников ещё выступят на международных соревнованиях.

«У нас и правда поехал в Будапешт очень молодой состав. Единицы из тех, с кем я плавал сам. Это большое подспорье для дальнейшей подготовки. Женю Рылова и Климента (Колесникова) при этом мы ещё увидим. Не стоит сокрушаться по поводу того, что мы остались на турнире без двух наших лидеров, но и ставить на них крест явно рано. Это спортсмены самого высокого уровня и они ещё не раз заявят о себе.

Вообще приятно смотреть, как наши пловцы справились с трудностями. У нас была достаточно сложная ситуация с ковидом, потом попали под международный бан. Очень непростой период для всего спорта. И тут – контрольный старт. Проверка того, как мы смогли выдержать все препятствия, которые чинила нам всё это время жизнь. И практика показала, что мы выдержали. Это время было потрачено с пользой. Мы видели, как наши ребята завоёвывают медали на чемпионате мира, внезапно попав на турнир практически в последний момент», — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.