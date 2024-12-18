Пловец Красных — о Бородине: было бы интересно посмотреть на соперничество с Маршаном

Призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных заявил, что было бы интересно посмотреть заплыв с участием чемпиона мира россиянина Ильи Бородина и четырёхкратного олимпийского чемпиона француза Леона Маршана.

– Что можно сказать о выступлении Ильи Бородина? Ему под силу бороться с Леоном Маршаном?

– Илья поехал на такую сложную дистанцию, как 400 метров комплекс, без тренера и очень грамотно провёл это время. Не растерял форму к своему старту, что говорит о высоком мастерстве Ильи. Очень надеюсь, что это мастерство не подведёт его на следующем чемпионате по длинной воде. Его победа в Будапеште как минимум достойна уважения, а что касается соперничества с Леоном Маршаном… Соревнования проходят здесь и сейчас. Конкретно в Венгрии первым стал Илья Бородин.

– И всё-таки насколько реально Бородину обойти Маршана на 400-метровке комплексом?

– Мне было бы очень интересно посмотреть на их очное соперничество. И я верю в Илью. Пусть местами где-то он и уступает, но я более чем уверен, что он сможет нагнать, — сказал Красных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.