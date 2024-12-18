Песков: убеждён, что нужно вести диалог с международными спортивными организациями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не против диалога с международными спортивными организациями. Он считает, что данный контакт может обеспечить российским спортсменам участие в соревнованиях.

«Если можно вести диалог с тем, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убеждён, это надо делать. Пример с плаванием это подтверждает», — приводит слова Пескова телеграм-канал программы «Вести».

Ранее министр спорта России Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он стал главой Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли 13 декабря. Дегтярёв подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с министерством спорта России нет.