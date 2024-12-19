Губерниев оценил слова Пескова о диалоге с международными организациями, упомянув Вяльбе

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил о необходимости диалога с международными спортивными организациями.

«Браво, Дмитрий Сергеевич, браво!!! Как же так ошиблись, поставили не на ту лошадку иные начальнички спортивные, функционеры и прочие Елены Валерьевны», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее министр спорта России Дегтярёв заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью. Он стал главой Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли 13 декабря. Дегтярёв подчеркнул, что автономность ОКР будет сохранена. Речи об объединении комитета с министерством спорта России нет.