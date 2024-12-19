На форуме «КорпСпорт-2024» расскажут о том, как корпоративный спорт помогает бизнесу

23 декабря в московском инновационном кластере «Ломоносов» пройдет ежегодный всероссийский отраслевой форум по корпоративному спорту — «КорпСпорт-2024». Мероприятие организовано Ассоциацией развития корпоративного спорта и Школой бизнеса «Синергия» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Форум направлен на привлечение экономически активного населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, что, в свою очередь, способствует достижению национальной цели, установленной Президентом России — 70% занимающихся к 2030 году.

«До 2018 года корпоративный спорт был доступен лишь крупным компаниям, тогда как малый бизнес не имел на это ресурсов, а средний бизнес зависел от отдельных энтузиастов. По инициативе Президента мы основали институт, аналогичный советскому, начав с промышленных предприятий, и теперь охватываем всё экономически активное население. Наша цель — сделать спорт популярным и привлекательным для всех, чтобы сотрудники могли не только совместно отдыхать, но и получать дополнительную мотивацию», — поделился президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые Резервы» Илья Галаев.

Главным событием форума станет пленарное заседание на тему «Государственная поддержка корпоративного спорта». Официальные представители обсудят меры поддержки со стороны властей, включая региональные инициативы, а также перспективы программы по развитию корпоративного спорта.

«Сегодня спорт перестает быть факультативной инициативой и становится важной частью корпоративной культуры. Он объединяет коллектив и мотивирует сотрудников достигать новых высот. В Корпорации «Синергия», где трудятся сотни тысяч человек, мы регулярно проводим спортивные мероприятия, соревнования и зарядки, которые помогают создать командный дух и поддерживать здоровье наших сотрудников» — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.