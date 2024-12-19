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Бегун Образцов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил второй раз

Бегун Образцов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил второй раз
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на три года многократного чемпиона России в спринтерском беге Игоря Образцова за повторное использование загрязнённой допингом биологически активной добавки (БАД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена.

Срок дисквалификации Образцова начинался 29 мая 2024 года. Все результаты спортсмена, достигнутые с 17 июня 2023 года (дата сдачи пробы), были аннулированы.

Это не первое нарушение антидопинговых правил со стороны Образцова. В 2019 году он был дисквалифицирован в связи с наличием запрещённой субстанции в допинг-пробе.

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