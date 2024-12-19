Российские шахматисты не без проблем получили визы в США для участия в ЧМ

Российские шахматисты не без проблем получили визы в США для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв.

С 4 по 21 апреля в Торонто проходил турнир претендентов. Перед стартом соревнований у россиян возникли проблемы с получением виз.

«Не сказал бы, что все без проблем получили визы. Может, дольше, чем обычно, процесс шёл. Было несколько отказов. Но в итоге все основные наши шахматисты, все, кто хотел, визы получили. Если сравнивать с Канадой, то там было сложнее. Подключали посла, например. Но я не удивлён. С Канадой не самые простые отношения у нас», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.