Женская сборная России по пляжному футболу разгромила сборную Парагвая со счётом 8:1

Женская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче победила сборную Парагвая с разгромным счётом 8:1. Встреча состоялась в Асунсьоне.

Голы на свой счёт записали Анна Акылбаева, Варвара Бычкова, Светлана Иванова, Анна Петрова и Дарья Шквара. Последняя оформила хет-трик. Отметим, что это вторая победа российских футболисток над Парагваем. Первый матч на сборе завершился со счётом 4:0. Заключительная, третья встреча в Асунсьоне состоится в ночь с 21 на 22 декабря по московскому времени, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее мужская сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее ОАЭ в товарищеском матче. Встреча прошла в Дубае и завершилась со счётом 9:1.

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