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«Я на Россию смотрю как на семью». Путин — об успехах российских пловцов в Будапеште

«Я на Россию смотрю как на семью». Путин — об успехах российских пловцов в Будапеште
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Президент России Владимир Путин рассказал, как радовался успехам россиян на прошедшем чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где они выиграли шесть золотых и четыре серебряные медали, выступая в нейтральном статусе.

«Вот сейчас чемпионат мира был по плаванию, выходили ребята. Ребята здоровые, мощные, уверенные в себе чемпионы мира, девочки красивые. Смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успехов на международных Олимпиадах, смотрю на наших учёных молодых, вот с которыми недавно встречался.

Я вам честно говорю, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью», — сказал президент во время сегодняшней прямой линии.

Напомним, на прошедшем в Венгрии первенстве планеты пловцы сборной России установили новый мировой рекорд в комбинированной мужской эстафете. В составе команды выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Их результат — 3.18,68.

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