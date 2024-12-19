Легкоатлетка Сифан Хассан в третий раз признана спортсменом года в Нидерландах

Трёхкратная олимпийская чемпионка, легкоатлетка Сифан Хассан признана спортсменом года в Нидерландах, сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Напомним, после победы в марафоне на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже Хассан стала первой легкоатлеткой в истории, которой удалось завоевать олимпийские медали на дистанциях 1500 м (бронза в Токио-2020), 5000 м (золото в Токио, бронза в Париже), 10 000 м (золото в Токио, бронза в Париже) и в марафоне (золото в Париже). Такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам.

На победном в Париже марафоне 31-летняя Хассан установила олимпийский рекорд.

Отметим, что Хассан в третий раз признана лучшей спортсменкой своей страны. Ранее она удостаивалась данной чести в 2019 и 2022 годах.