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Легкоатлетка Сифан Хассан в третий раз признана спортсменом года в Нидерландах

Легкоатлетка Сифан Хассан в третий раз признана спортсменом года в Нидерландах
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, легкоатлетка Сифан Хассан признана спортсменом года в Нидерландах, сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Напомним, после победы в марафоне на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже Хассан стала первой легкоатлеткой в истории, которой удалось завоевать олимпийские медали на дистанциях 1500 м (бронза в Токио-2020), 5000 м (золото в Токио, бронза в Париже), 10 000 м (золото в Токио, бронза в Париже) и в марафоне (золото в Париже). Такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам.

На победном в Париже марафоне 31-летняя Хассан установила олимпийский рекорд.

Отметим, что Хассан в третий раз признана лучшей спортсменкой своей страны. Ранее она удостаивалась данной чести в 2019 и 2022 годах.

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