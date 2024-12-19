«Чеховские медведи» не испытали проблем со «СГАУ-Саратов» в выездном матче Суперлиги

Завершился очередной матч предварительного этапа Олимпбет Суперлиги по гандболу среди мужчин, в котором «Чеховские медведи» уверенно обыграли в гостях «СГАУ-Саратов» (36:26).

После этой победы подмосковный коллектив вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков в 15 матчах, однако у идущего вторым «Университета Лесгафта-Нева» игра в запасе при 24 набранных баллах. Третью строчку занимает ЦСКА, у которого 22 очка после 14 матчей.

«СГАУ-Саратов» остался с 13 очками и занимает седьмое место.

Гандбол. Мужчины. Суперлига, предварительный этап:

«СГАУ-Саратов» (Саратов) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 26:36 (14:22)

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